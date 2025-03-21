Cide Belediye Başkanına ziyaretler

Belediye Başkanı Demir, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretlerde, bölgesel kalkınma ve ilçenin ticari hacmi yanı sıra tarım ve hayvancılık konuları görüşüldü.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç Şube Müdürü Ahmet Deniz ve İlçe Tarım Müdürü Onur Saygı ile Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i makamında ziyaret etti.

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