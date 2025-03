Mutlu Kafe'nin "mutluları" Down sendromlu bireyler oldu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Down sendromlular, Mutlu Kafe'de unutmayacakları bir gün yaşadı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hep birlikte yapılan iftarın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından pamuk şeker ve mısır ikram edilen Down sendromlular, daha sonra palyaço eşliğinde özgürce oyunlar oynayıp şarkılar söyledikten sonra, halay çekip dans etti. Birlikte oyunlar oynayan Down sendromlulara zaman zaman aileleri ve diğer özel gereksinimli bireyler de eşlik etti.

Yeşilay Kastamonu Şubesi gönüllüleri çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şirin'in davetlisi olarak kentte bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen Mutlu Kafe'de her türlü etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kafede iftar verildiğini dile getiren Boyraz, "Hep birlikte yapılan iftarın ardından hayatımızın en özel, en kıymetli ve bize neşe katan özel bireylerimiz, Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık." dedi.

Kastamonu'da yaşayan 46 Down sendromlunun etkinliğe katıldığını ifade eden Boyraz, "Kentte yaşayan 4 aylıktan 55 yaşına kadar 46 Down sendromlumuzla birlikte iftarımızı açtık. Sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteği ile pamuk şeker, patlamış mısır ikram edildi. Palyaço ile çok güzel bir gün yaşadık. Bizim amacımız kendi memleketlerinde kendi mekanları olan Mutlu Kafe'de mutlu ve huzurlu olmaları. Kastamonu'da bulunan Down sendromlu çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattık." diye konuştu.