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        Mutlu Kafe'nin "mutluları" Down sendromlu bireyler oldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Down sendromlular, Mutlu Kafe'de unutmayacakları bir gün yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:00
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        Mutlu Kafe'nin "mutluları" Down sendromlu bireyler oldu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Down sendromlular, Mutlu Kafe'de unutmayacakları bir gün yaşadı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Hep birlikte yapılan iftarın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından pamuk şeker ve mısır ikram edilen Down sendromlular, daha sonra palyaço eşliğinde özgürce oyunlar oynayıp şarkılar söyledikten sonra, halay çekip dans etti. Birlikte oyunlar oynayan Down sendromlulara zaman zaman aileleri ve diğer özel gereksinimli bireyler de eşlik etti.

        Yeşilay Kastamonu Şubesi gönüllüleri çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şirin'in davetlisi olarak kentte bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen Mutlu Kafe'de her türlü etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ramazan ayı boyunca Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kafede iftar verildiğini dile getiren Boyraz, "Hep birlikte yapılan iftarın ardından hayatımızın en özel, en kıymetli ve bize neşe katan özel bireylerimiz, Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık." dedi.

        Kastamonu'da yaşayan 46 Down sendromlunun etkinliğe katıldığını ifade eden Boyraz, "Kentte yaşayan 4 aylıktan 55 yaşına kadar 46 Down sendromlumuzla birlikte iftarımızı açtık. Sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteği ile pamuk şeker, patlamış mısır ikram edildi. Palyaço ile çok güzel bir gün yaşadık. Bizim amacımız kendi memleketlerinde kendi mekanları olan Mutlu Kafe'de mutlu ve huzurlu olmaları. Kastamonu'da bulunan Down sendromlu çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattık." diye konuştu.

        Her birinin ayrı bir yeri olduğunu anlatan Boyraz, "En büyüğümüz olan 55 yaşında Down sendromlu bireyimizin anne ve babası yaşlarından dolayı biraz güçlükle geldi. Burada 'keşke yıllar önce sizleri tanısaydık, bu akşamı ömrümüz boyunca unutmayacağız, çocuğumuz çok mutlu ayrıldı' dedi. Onlar, +1 olarak hayatımızda varlar, iyi ki varlar." ifadelerine yer verdi.

        Hülya Sönmez ise 23 yıldır özel çocuk annesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Down sendromlu bir meleğin annesiyim. Bu akşam çok güzel oldu, bize çok iyi geldi. Böyle ortamlarda olmak kızımı çok mutlu ediyor. Biz anneler de çok mutluyuz. Senelerdir böyle ortamlarda olabilmek için çok çaba sarf ettik. Güzel bir gün oldu. Kafemiz mutlu, adı gibi bizler de çok mutluyuz."

        Feride Yunusoğlu da "32 yaşında Down sendromlu bir çocuğum var. Çok güzel bir etkinlik oldu. Biz çok mutlu oluyoruz beraber olduğumuzda. Unutulmaz bir gün oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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