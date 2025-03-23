Davulcu bulunamayınca zabıta aracından okunan ilahilerle vatandaşlar sahura kaldırılıyor

BİLAL KAHYAOĞLU/ÖZGÜR ÖZCAN - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde davulcu bulunamayınca vatandaşları sahura belediye ekipleri ilahilerle uyandırıyor.

İlçe merkezinde 2 bin 135 kişinin yaşadığı Hanönü'de bu yıl, vatandaşları sahura uyandırmak için belediyeye herhangi bir davulcu müracaat etmedi.

Bu nedenle ramazanın ilk sahurunda ilçede davul çalınmadı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, sesi güzel olan belediye ulaştırma personeli Mehmet Ural'ı vatandaşları sahura ilahilerle uyandırması için görevlendirdi.

İlçedeki mahalleleri belediye çalışanı Serkan Yılmaz ile zabıta aracıyla gezen Ural, sahur vakti megafonla ilahiler okuyor.

- "Çok iyi tepkiler alıyoruz"

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, ramazan davulculuğunun önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi.

Kendilerine bu yıl başvuru olmadığını anlatan Yamalı, "Bu nedenle ilk gün davul çalamadık. Daha sonra bir karar aldık. 'Kendi personelimizle bu işi devam ettirelim' dedik. İki arkadaşı birlikte görevlendirdik. Mehmet Ural'ın sesi güzel. Gece ilahi okumuş. Vatandaşlar çok beğenmiş. Biz de devam ettiriyoruz. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Telefonla arayıp 'bizim evin önünden de geçsin' diyenler oluyor, ağlayanlar bile oluyor. Böyle bir olay gelişti Hanönü'de. Çok hoşuma gitti. Çok güzel devam ediyor." dedi.

Bazı vatandaşların Ural'ın gelişini beklediğini ifade eden Yamalı, "Gece canlı yayın yapıp İstanbul'dan Ankara'dan izleyen var. Mehmet kardeşimizi ödüllendireceğiz." dedi.

Mehmet Ural ise belediyede şoför olarak çalıştığını söyledi.

Davulcu bulunamayınca Belediye Başkanı Metin Yamalı'nın kendisini yönlendirdiğini ifade eden Ural, "İlahilerle, manilerle Hanönü için çalışıyoruz. Vatandaşlar bizi sevdiği için geceleri benim gelmemi camlarda bekliyor." diye konuştu.