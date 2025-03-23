Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, 3 depo ve bir araç zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 3 depo ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Samanlıören köyünde Osman Demir'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, İhsan Çetin'e ait eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, Demir ve Çetin'e ait ev ile 3 depo ve bir hafif ticari araç zarar gördü.