Kastamonu'da bir kişi aç kalan tilkiyi etli ekmekle besledi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir kişi, aç kalan tilkiyi etli ekmekle besledi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir kişi, aç kalan tilkiyi etli ekmekle besledi.
Çanakkale'de esnaflık yapan Hüseyin Bakır, bayram tatili için memleketi Küre'nin Afşar köyüne geldi.
Evde oturduğu sırada dışarıda tilkinin dolaştığını gören Bakır, tilkiye, kentin yöresel coğrafi işaretli ürünü etli ekmek verdi.
Tilkiyi eliyle besleyen Bakır, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.