Kastamonu'da park halindeki otomobil yandı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Sanayi Sitesi Caddesi'nde İ.S'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, otomobilde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.