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        Cide'de fidan dikimi gerçekleştirildi

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Nevruz Bayramı kapsamında fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:03
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        Cide'de fidan dikimi gerçekleştirildi
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Nevruz Bayramı kapsamında fidan dikti.

        Nevruz kapsamında Cide Spor Salonu bahçesine personel tarafından çam ve kestane fidanı dikildi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı en iyi şekilde karşılamak için anlamlı bir etkinliğe imza atıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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