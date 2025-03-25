Cide'de fidan dikimi gerçekleştirildi

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı en iyi şekilde karşılamak için anlamlı bir etkinliğe imza atıldığı kaydedildi.

Nevruz kapsamında Cide Spor Salonu bahçesine personel tarafından çam ve kestane fidanı dikildi.

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