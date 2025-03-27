Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğanyurt Orman İşletme Şefliğinde iftar programı düzenlendi.

        Doğanyurt Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, konuşmasında iftar programında emeği geçenlere teşekkür ederek, Orman İşletme Şefliği çalışanlarına başarılar diledi.

        Programa, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Göksün, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Şener ve İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
        Şehidin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
        Doğanyurt'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti
        Doğanyurt'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti
        Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi 8. Avrupa şampiyonluğu
        Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in hedefi 8. Avrupa şampiyonluğu
        Kastamonu'dan Kadir Gecesi idrak edildi
        Kastamonu'dan Kadir Gecesi idrak edildi
        İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı