Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliğince (UWW) "Yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 5. Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan Buse Tosun Çavuşoğlu da 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.

Buse Tosun Çavuşoğlu, AA muhabirine, 19 yıldır güreş yaptığını söyledi.

23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın bu yıl Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Son yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımımız üstün başarı gösterdi. Onlar bir ilke imza attı. Şimdi önümüzde Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Orada biz de yeni bir tarih yazmak istiyoruz." dedi.