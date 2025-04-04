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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:24
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda M.Ü ve S.G'nin bulundukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan M.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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