Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda M.Ü ve S.G'nin bulundukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.