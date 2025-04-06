Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da muhtarlarla bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle muhtarları ile buluştu.

Partisinin il kongresine katılmak üzere kente gelen Erbakan, kongre öncesi kafede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kastamonu'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Partisine gösterilen ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, "Altı yıl önce Yeniden Refah Partimizi kurarken milletimize müjde vermiştik, 'Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var.' demiştik. Milletimiz de bu çağrımıza kulak verdi elhamdülillah. Bugüne kadar girmiş olduğumuz iki seçimde elde ettiğimiz başarı, bunun en önemli göstergesidir… Yeniden Refah Partimiz, arasında sadece 10 ay olan iki seçimden oylarını yüzde 100'ün üzerinde bir oranla artırarak çıkmıştır." dedi.

Üye sayılarının hızla arttığını anlatan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 2024 yılını üye artış şampiyonu olarak tamamlamıştır. 2024'te diğer tüm partilerin üye artışı 210 bin, bizim üye artışımız 257 bin. Milletimiz mevcut durumdan rahatsız, değişim istiyor. 'Milli Görüş gelmeli.' diyor. Milli Görüş'e kavuşmak için nereye gideceğiz? Yeniden Refah Partisi diyor. Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne layık olacağız, 1 milyon üye hedefine ve iktidar hedefine de hep birlikte ulaşacağız inşallah." diye konuştu.