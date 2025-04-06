Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, Milli Görüş bayrağını en yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Oy oranlarının her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Milli Görüş'ün geçmişte neler yaptığını, bu ülkeye ne hizmetler yaptığını Kastamonulular da biliyor, milletimiz de çok iyi biliyor. İşte ağır sanayi hamlesi 1976-77'de Türkiye'nin her bir köşesine 200'den fazla sanayi tesisini kurdu Erbakan Hocam. Bunlardan bütün engellemelere rağmen 70'ten fazlası hizmete girdi. Sadece bunlar mı? Hayır. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. O biraz önce söylediğimiz İncirlik Üssü'nü Erbakan Hoca'mız kapattı. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayınca 'Siz bize ambargo uygularsanız biz de size ambargo uygularız' dedi ve Amerika'nın İncirlik Üssünü kapattı. 54’üncü hükümet dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka bir hükümet gelmedi." diye konuştu.