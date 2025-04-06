Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da partisinin il kongresine katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu 2. Olağan İl Kongresine katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu 2. Olağan İl Kongresine katıldı.
Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, Milli Görüş bayrağını en yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.
Oy oranlarının her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu ifade etti.
Erbakan, "Milli Görüş'ün geçmişte neler yaptığını, bu ülkeye ne hizmetler yaptığını Kastamonulular da biliyor, milletimiz de çok iyi biliyor. İşte ağır sanayi hamlesi 1976-77'de Türkiye'nin her bir köşesine 200'den fazla sanayi tesisini kurdu Erbakan Hocam. Bunlardan bütün engellemelere rağmen 70'ten fazlası hizmete girdi. Sadece bunlar mı? Hayır. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. O biraz önce söylediğimiz İncirlik Üssü'nü Erbakan Hoca'mız kapattı. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayınca 'Siz bize ambargo uygularsanız biz de size ambargo uygularız' dedi ve Amerika'nın İncirlik Üssünü kapattı. 54’üncü hükümet dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka bir hükümet gelmedi." diye konuştu.
"Milli Görüş geçmişte nasıl çareyse bugün de çare Milli Görüş'tür." diyen Erbakan, Milli Görüş mirasının temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getirdi. Erbakan, şunları kaydetti:
"Çifte standartçı uygulamalarla adamına göre muamelelerle adaletsizlikle yaşanabilir olmaktan iyiden iyiye uzaklaşan Türkiye'yi yeniden yaşanabilir Türkiye haline getirecek olan Milli Görüş’tür. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edecek olan Milli Görüş’tür. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiyi adil düzen ekonomisine hakim kılacak olan Milli Görüş’tür. Ekonomik, teknolojik ve siyasi anlamda dışa bağımlılıktan kurtulmuş tam bağımsız yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirecek olan Milli Görüş’tür."
Kongrede, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal ve Kastamonu İl Başkanı Akif Güzel selamlama konuşması yaptı.
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