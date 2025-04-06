Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da partisinin il kongresine katıldı
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kastamonu 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, Milli Görüş bayrağını en yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Oy oranlarının her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu ifade etti.

        Erbakan, "Milli Görüş'ün geçmişte neler yaptığını, bu ülkeye ne hizmetler yaptığını Kastamonulular da biliyor, milletimiz de çok iyi biliyor. İşte ağır sanayi hamlesi 1976-77'de Türkiye'nin her bir köşesine 200'den fazla sanayi tesisini kurdu Erbakan Hocam. Bunlardan bütün engellemelere rağmen 70'ten fazlası hizmete girdi. Sadece bunlar mı? Hayır. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. O biraz önce söylediğimiz İncirlik Üssü'nü Erbakan Hoca'mız kapattı. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika Türkiye'ye ambargo uygulayınca 'Siz bize ambargo uygularsanız biz de size ambargo uygularız' dedi ve Amerika'nın İncirlik Üssünü kapattı. 54’üncü hükümet dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka bir hükümet gelmedi." diye konuştu.

        "Milli Görüş geçmişte nasıl çareyse bugün de çare Milli Görüş'tür." diyen Erbakan, Milli Görüş mirasının temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu dile getirdi. Erbakan, şunları kaydetti:

        "Çifte standartçı uygulamalarla adamına göre muamelelerle adaletsizlikle yaşanabilir olmaktan iyiden iyiye uzaklaşan Türkiye'yi yeniden yaşanabilir Türkiye haline getirecek olan Milli Görüş’tür. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edecek olan Milli Görüş’tür. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiyi adil düzen ekonomisine hakim kılacak olan Milli Görüş’tür. Ekonomik, teknolojik ve siyasi anlamda dışa bağımlılıktan kurtulmuş tam bağımsız yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirecek olan Milli Görüş’tür."

        Kongrede, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal ve Kastamonu İl Başkanı Akif Güzel selamlama konuşması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Fatih Erbakan: İktidar da ana muhalefet de boykottan medet umuyor
        Fatih Erbakan: İktidar da ana muhalefet de boykottan medet umuyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da muhtarlarla bir a...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kastamonu'da muhtarlarla bir a...
        Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ağlara takıldı
        Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ağlara takıldı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu