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        Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı, bayram tatilinde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:17
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        Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı, bayram tatilinde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

        Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Pınarbaşı, son yıllarda doğa tutkunlarının önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

        Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        - "Doğaseverleri Pınarbaşı'nı görmeye davet ediyorum"

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, Pınarbaşı ilçesinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        İlçenin çok özel bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Arı, "Pınarbaşı, kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile bir doğa harikası." dedi.

        İlçenin doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Arı, şunları kaydetti:

        "Horma Kanyonu 3 kilometrelik ahşap parkuru ve ucundaki Ilıca Şelalesi ile eşi benzeri olmayan bir kanyon. Buranın kendine has iklimi ve bitki örtüsü var. 'Küçük Asyalı kanyon eğreltisi' bitkisi, dünyada sadece Horma'da var. Önemli kanyonlardan Valla Kanyonu burada, Türkiye'nin en yüksek cam zeminli terası, Valla Kanyonu üzerinde. Çok önemli mağaralardan Ilgarini Mağarası ilçemizde. Doğaseverleri Pınarbaşı'nı görmeye davet ediyorum."

        Bayram tatilindeki ziyaretçi sayısından bahseden Arı, "Bu bayram 9 günlük tatilin biraz geç ilan edilmesi ve yağışlı geçeceğinin bildirilmesi nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz düştü. İlçe nüfusunun 10 katına yakın 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamış olduk." diye konuştu.

        - "Kanyon geçişi heyecan verici"

        Ziyaretçilerden Efe Can Demirel, Ankara'da yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ailemle Hatay'dan Ankara'ya geçerken babam burayı internetten buldu. Uzunluğunu görünce biraz şüphe ettik ama sonra yürümek istedik. Genel olarak yeşillikler, çiçeklerle dolu bir yer. Muazzam yükseklikler var. İnsanı büyülüyor. Mavi ve yeşilin tonları var. Sonunda çok güzel bir şelale karşılıyor ve şelaleyi görünce değdiğini düşünüyorsunuz. İyi ki gelmişim diyoruz."

        İstanbul'dan gelen Maaz Hassan da "Bayram tatilinde internete gezilebilecek yerlere bakıyordum. Küre Dağlarını buldum ve öyle geldim. Horma Kanyonu'ndan geçtik. Çok güzel bir yürüme alanı var. Çok beğendim, çok hoşuma gitti, burada iyi bir zaman geçti." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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