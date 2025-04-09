GÜNCELLEME - Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu

Cesedin evin sahibi Turgut Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Çelik'in cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta yer alan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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