GÜNCELLEME - Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu
Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.
Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta yer alan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri evde bir ceset buldu.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.
Cesedin evin sahibi Turgut Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Çelik'in cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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