Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencileri Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerinin 25-27 Mart tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’nda altı madalya kazandığı bildirildi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sporcuların Okul Spor Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına antrenör Muhammed Kızırarslan eşliğinde katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Eda Nur Kesimoğlu, yıldız kızlar kategorisinde iki gümüş madalya; Deniz Eflal Kırca ise küçük kızlar kategorisinde iki bronz madalya kazandı. Her iki sporcu ayrıca kombinelerde de dereceye girerek birer madalya daha elde etti."

Açıklamada, sporcu ve antrenörleri tebrik edildi.