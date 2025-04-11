Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında 31 yıl 10 ay ve 5'er yıl hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, "Kasten öldürme ve tutuklunun cebir, şiddet kullanarak kaçması" suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.P, ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Tosya ilçesinde ise "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç. ve M.Z. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.