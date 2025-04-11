Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

Bölgeye gezmeye gelen Cüneyt Yılmaz, gazetecilere, Ilgaz Dağı'nda nisanda kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Muhteşem bir kar var. Kastamonuluyum ama Adana'da yaşıyorum. Adana'dan Kastamonu'ya kar özlemimi gidermek için geliyorum." dedi.

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

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