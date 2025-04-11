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        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

        Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:53
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        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
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        Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Türkiye'nin kayak ve kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.

        Yağış sonrası Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Bölgede hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

        Bölgeye gezmeye gelen Cüneyt Yılmaz, gazetecilere, Ilgaz Dağı'nda nisanda kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Muhteşem bir kar var. Kastamonuluyum ama Adana'da yaşıyorum. Adana'dan Kastamonu'ya kar özlemimi gidermek için geliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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