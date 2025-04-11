Cide'de satranç turnuvası yapıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcıların dereceye girebilmek için mücadele ettiği turnuva sonunda derece elde eden öğrencilere madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından takdim edildi.