Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide'de satranç turnuvası yapıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide'de satranç turnuvası yapıldı
        ABONE OL

        Kastamonu’nun Cide ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda öğrenci katıldı.

        Katılımcıların dereceye girebilmek için mücadele ettiği turnuva sonunda derece elde eden öğrencilere madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Hanönü'de ORKÖY projesi kapsamında Vatandaşlara Traktör Desteği Verildi.
        Hanönü'de ORKÖY projesi kapsamında Vatandaşlara Traktör Desteği Verildi.
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar etkili oldu
        Kastamonu'da kar etkili oldu
        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı