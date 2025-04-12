Kastamonu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda birincilere ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kastamonu birincilerine ödülleri verildi.

Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermek amacıyla düzenlenen yarışma, edebi ve görsel kategorilerde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı amaçlayan yarışma, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefledi.

Kastamonu'da, "Edebi Eser" dalında ilkokullar arasında birinciliği Lina Birinci, ortaokullar arasında il birinciliğini Seçil Bostancı, liseler arasında ise il birinciliğini Furkan Kavuş kazandı.

"Görsel Eser" kategorisinde ise ilkokullar arasında birinciliği Muhammet Sakızcı, ortaokullar arasında İnci Kar, liseler arasında ise Cansu Tekeli elde etti.