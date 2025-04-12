Kastamonu'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda birincilere ödülleri verildi
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kastamonu birincilerine ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kastamonu birincilerine ödülleri verildi.
Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermek amacıyla düzenlenen yarışma, edebi ve görsel kategorilerde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Öğrencilerin alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamayı amaçlayan yarışma, yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefledi.
Kastamonu'da, "Edebi Eser" dalında ilkokullar arasında birinciliği Lina Birinci, ortaokullar arasında il birinciliğini Seçil Bostancı, liseler arasında ise il birinciliğini Furkan Kavuş kazandı.
"Görsel Eser" kategorisinde ise ilkokullar arasında birinciliği Muhammet Sakızcı, ortaokullar arasında İnci Kar, liseler arasında ise Cansu Tekeli elde etti.
Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, konuşmasında birinci olan öğrencileri tebrik ederek, bu yarışmaların öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguladı.
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde öğrencilere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdullah Savaş tarafından takdim edildi.
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