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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:03
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Ağlı'da 8, Araç'ta 4, Azdavay'da 5, Doğanyurt'ta 2, İhsangazi'de 3 ve Taşköprü'de 4 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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