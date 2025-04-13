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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:47
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar nedeniyle Ağlı'da 9, Araç'ta 13, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 7, Daday'da 23, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 4, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 6, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 26, Şenpazar'da 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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