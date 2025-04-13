Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle Ağlı'da 9, Araç'ta 13, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 7, Daday'da 23, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 4, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 6, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 26, Şenpazar'da 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

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