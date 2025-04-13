Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun yaklaşık 40 metrelik kısmı çöktü.
Yolun ulaşıma tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe geleninde son bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğunu belirtti.
Yağış sonucunda heyelan yaşandığını anlatan Demir, "Ana yol tamamen kapanmıştır. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah 2 gün içerisinde yol faaliyete geçebilir." dedi.
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