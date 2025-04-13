Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 222'ye ulaştı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı 222'ye ulaştı.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı 222'ye ulaştı.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımı aksattı.
Sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı, kar yağışının etkisini artırmasıyla 222'ye ulaştı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.