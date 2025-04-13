Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 222'ye ulaştı

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı 222'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 222'ye ulaştı
        ABONE OL

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı 222'ye ulaştı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımı aksattı.

        Sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı, kar yağışının etkisini artırmasıyla 222'ye ulaştı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Kastamonu'nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti
        Kastamonu'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti
        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu
        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı