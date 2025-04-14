Hanönü'de Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan operatörlük kursu tamamlandı.

İlçede şubat ayında başlayan forklift ve bekoloder kurslarında eğitim ve uygulama sürelerinin sona ermesi ile birlikte 12-13 Nisan'da yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı.

Forklift operatörlüğü sınavına 18, bekoloder operatörlüğü sınavına 14 kursiyer katıldı. Sınava giren kursiyerler yazılı sınavı başarı ile geçerek uygulamalı sınava tabi tutuldu. Uzman eğiticilerin kontrolünde yapılan uygulamalı eğitim sonucunda sınavı geçen kursiyerler belgelerini almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hanönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İhsan Yabaneri, "İlçemizde ve çevre ilçelerden ihtiyaç duyulan iş kollarında imkanlarımız çerçevesinde uzman eğitici ve makine-ekipman bulabildiğimiz sürece kurslar açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz." dedi.