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        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi

        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:49
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        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi
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        Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi.

        Gazi Stadyumu'nda, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakaya minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 60 sporcu katıldı.

        Organizasyonda, sporcular hedefi 12'den vurmak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

        Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdun Mutlu, Okçuluk İl Temsilcisi Musa Dinç, hakemler ve okul idarecileri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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