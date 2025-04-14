Kastamonu'da Okçuluk İl Birinciliği müsabakası düzenlendi.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erdun Mutlu, Okçuluk İl Temsilcisi Musa Dinç, hakemler ve okul idarecileri tarafından verildi.

Organizasyonda, sporcular hedefi 12'den vurmak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

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