Kastamonu'da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 5 gümrük kaçağı cep telefonu, 19 şarj adaptörü, 4 şarj kablosu ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

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