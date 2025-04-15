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        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı

        Kastamonu'da, Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:05
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        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı
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        Kastamonu'da, Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası (KATSO) tarafından çalışmaları yürütülen Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi lansman toplantısı kapsamında oluşturulan komisyon tarafından yer tespiti çalışmaları yapılacak. Ardından diğer işlemler için kurumlarla görüş alışverişi yapılacak.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KATSO'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bir demir yolu talebi olduğunu belirterek, bu yatırımın kente demir yolu yapılmasının önünü açması temennisinde bulundu.

        Yatırım açısından ulaşımın önemli olduğunu vurgulayan Dallı, "Kastamonu'nun demografik bir sorunu var. Hem nüfus artmıyor, hem de çok hızlı yaşlanıyor. En yaşlı illerden biriyiz. Umarım bu yatırım Kastamonu'ya dışarıdan ilave nüfusun gelmesine vesile olur. Biz ilgili kamu kurumları olarak elimizden gelenleri yaptık." dedi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da, KATSO'nun süreci hızlı şekilde yürüttüğünü belirterek, "Kastamonu'da göçü durdurmak birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz göçü geri çevirmek. Kastamonu nüfus olarak arttığında birçok hizmet de kendiliğinden gelecek. Milyonluk illerle yarışabilmek için nüfusun artması gerekiyor. Ülkemiz açısından da büyük bir hizmet olacak." diye konuştu.

        AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci ise son 23 yılda üretim kapasitesi ve çeşitliliğin hızla arttığını belirterek, "Özellikle merkez OSB'mizin çalışmaları, Taşköprü, Tosya, Seydiler OSB'lerimiz, yakında açılışı yapılacak olan Tarım OSB'miz ve bugün Araç-İhsangazi OSB'miz gerçekten Kastamonu'nun çok büyük güçleri olarak hayatımızda yer alacak." ifadelerini kullandı.

        KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da Kastamonu'da şu anda 5 OSB olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Hepsinin toplamından daha büyük bir alanda OSB yapıyoruz. Bunlarda ilimizin başarısıdır. Süreç hızlı ilerliyor. Yer teslim konusunda da bu çabamız devam edecektir. Şu anda halihazırda OSB için 68 tane başvurumuz var. Milyarlarca liralık yatırımlar gelecek önümüzdeki günlerde. Teknolojik yatırımlar geliyor. Burada yapılacak olan OSB’nin Türkiye'nin en değerli OSB olacağını iddia ediyorum. Çünkü yeşil dönüşüm kapsamında, yeşil OSB kapsamında çok değerli OSB yapacağız. Burada 15-20 bin çalışan olacak. Kastamonu'da da yaklaşık 50 ila 70 bin arası nüfus artışı beklentimiz var."

        Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü görevlilerinden Mithat Kaya ve Hakan Yıldız tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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