Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksörün hedefi dünya şampiyonluğu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksörün hedefi dünya şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Babasıyla birlikte demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksör Oğuzhan Hükümdar, dünya şampiyonu olmak istiyor.

        Adana'nın Sarıçam ilçesi Hocalı köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Oğuzhan, 4 yıl önce boksa başladı.

        Köyden ilçe merkezine gidiş gelişte sorun yaşayan Oğuzhan, köyde kendi kendine antrenman yaptı.

        Babasının demir atölyesinde çalışan Oğuzhan, demir döverek antrenman yapmayı sürdürdü.

        Bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan ancak bir başarı elde edemeyen Oğuzhan'ın performansı antrenörlerin dikkatini çekti.

        Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki milli takım kampına dahil olan Oğuzhan'ın hayali, eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmak.

        Oğuzhan Hükümdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 kiloda ringe çıktığını söyledi.

        Babası Mehmet Hükümdar ile birlikte köylerinde bulunan atölyede demir dövdüğünü anlatan Oğuzhan, "Babam demirci. Köyde olduğum için maçlara çok fazla hazırlanamadım. Köyden salona gidiş geliş zor. Evde antrenman yaptım. Babam demirci olduğu için demir döverek gücümü kazandım. Sabahları babamın yanında çalışıyorum, öğleden sonra antrenman yapıyorum. Haftada bir iki kez salona gidiyorum." diye konuştu.

        Türkiye Şampiyonası'nda güzel bir performans sergilediğini aktaran Oğuzhan, "İlk iki rakibimi birinci rauntta yendim. Daha sonraki rakibime yenildim. Dereceye girmediğim halde beni milli takıma çağırdılar." ifadelerini kullandı.

        Milli takım kampına ilk kez katıldığını dile getiren Oğuzhan, şunları kaydetti:

        "Milli takıma hiç gelmemiştim. Böyle olduğunu bilmiyordum. Ortam, antrenmanlar, tesisimiz çok iyi. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, dünya şampiyonu olmak. Çalışmalarımız iyi gidiyor, hakkını veriyoruz. Demir döverek kazandığım gücü ringde en güzel şekilde gösteriyorum. Kendimi bildim bileli babamın yanında çalışıyorum. İşlerimiz çok yoğun. Köyde olduğum için de hayatım antrenman gibi. Yaptığım işler nedeniyle güçlendim. Dükkanda yaptığım işlerin, dövdüğüm demirlerin karşılığını alıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı
        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Kastamonu tenis il birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Kastamonu tenis il birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı
        Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        Kastamonu'da kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kastamonu'da kaçak cep telefonu ele geçirildi