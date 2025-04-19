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        Yeşilay Kastamonu Şubesi, Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti

        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:49
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        Yeşilay Kastamonu Şubesi, Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti
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        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

        Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Durgut, Ay ile bir süre sohbet etti.

        Kayhan Ay, ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek Durgut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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