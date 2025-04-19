Yeşilay Kastamonu Şubesi, Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti

Kayhan Ay, ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek Durgut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Durgut, Ay ile bir süre sohbet etti.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve yönetim kurulu üyeleri Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti.

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