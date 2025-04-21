GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının cesedi, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (23) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

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