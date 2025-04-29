Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.