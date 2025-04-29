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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:53
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda G.Y, M.A.K, T.A. ve Z.F. yakalandı.

        Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, sentetik uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y, M.A.K ve T.A. tutuklandı, Z.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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