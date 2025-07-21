Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Kent merkezinden arkadaşlarıyla ilçeye gelen Hasan Emre Maviş, Fener mevkisinde kayığa atlamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Yüzme bilmediği öğrenilen gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan Maviş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Maviş'in naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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