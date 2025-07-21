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        Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:16
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        Kastamonu'da denize düşen genç hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize düşen 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kent merkezinden arkadaşlarıyla ilçeye gelen Hasan Emre Maviş, Fener mevkisinde kayığa atlamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

        Yüzme bilmediği öğrenilen gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Denizden çıkarılan Maviş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Maviş'in naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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