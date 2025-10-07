Küre'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi

Bu kapsamda Küre ilçesindeki çeşitli okullarda da öğrenciler Filistin'e yönelik destek mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla eş zamanlı etkinlik düzenlendi.

