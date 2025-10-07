Küre'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi
Küre'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Küre'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla eş zamanlı etkinlik düzenlendi.
Bu kapsamda Küre ilçesindeki çeşitli okullarda da öğrenciler Filistin'e yönelik destek mesajları verdi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren şiir ve yazılar hazırladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.