Kastamonu'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kastamonu'nun Küre ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Güllüce köyünde Muharrem Kıvanç'ın (60) bahçesinde kestiği ağaç, elektrik tellerinin üzerine devrildi.
Ağacın kopardığı tellere temas eden Kıvanç, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıvanç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.