Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.D'nin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.D. ile avukatı katıldı.
Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten B.D. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek serbest bırakılarak beratını talep etti.
Savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti, B.D'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kastamonu'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve kaçak tütün ile yakalanan B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
