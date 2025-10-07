Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:41
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.D'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık B.D. ile avukatı katıldı.

        Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten B.D. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek serbest bırakılarak beratını talep etti.

        Savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti, B.D'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kastamonu'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve kaçak tütün ile yakalanan B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

