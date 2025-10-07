Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve kaçak tütün ile yakalanan B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten B.D. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek serbest bırakılarak beratını talep etti.

