        Kastamonu Haberleri

        Şehit polis Ahmet Şahan anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Kastamonu'da şehit polis memuru anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:43
        Şehit polis Ahmet Şahan anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Kastamonu'da şehit polis memuru anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Ahmet Şahan, geçen yıl ağustos ayında bir uyuşturucu kullanıcısı tarafından şehit edilmişti.

        Ahmet Şahan anısına Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle, Gelindağı Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

        Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Candaroğulları İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

