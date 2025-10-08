Kastamonu'da Filistinli üniversiteliler ortaokul öğrencileriyle buluştu

İki ay sürecek proje ile Kastamonu'da okul ziyaretleri ve öğrenciler arası etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin Filistin'deki olaylara karşı farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Kastamonu Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile üniversitenin Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi, Filistinli üniversitelelilerle ortaokul öğrencilerini buluşturdu.

