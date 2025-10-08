Kastamonu'da Filistinli üniversiteliler ortaokul öğrencileriyle buluştu
Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrenciler, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Kastamonu Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile üniversitenin Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi, Filistinli üniversitelelilerle ortaokul öğrencilerini buluşturdu.
Merkez Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.
İki ay sürecek proje ile Kastamonu'da okul ziyaretleri ve öğrenciler arası etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin Filistin'deki olaylara karşı farkındalığının artırılması hedefleniyor.
