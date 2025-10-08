Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Taşköprü'de T.E, Y.E.Y. ve E.Ş'nin bulunduğu araç ile üstlerinde arama yapıldı.

Aramada 989 kutuda toplam 61 bin 877 sentetik ecza hapı ile 2,87 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.