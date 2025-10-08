Kastamonu'da 8 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Operasyonlarda yapılan aramada ise bir kişinin aracında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan R.U. hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli süreç başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.