Özel bireylerin "güçlü babaları" çocuklarıyla yemek yapıp müzik kursu alıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" kapsamında özel gereksinimli çocuklar ile babaları, birlikte yemek yapıp müzik kursuna katılıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Karadeniz Otizm Federasyonu ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi"nde 20 özel gereksinimli çocuk ile babaları yer alıyor.

TÜBİTAK destekli proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında babalarıyla yemek yapıp müzik dersi gören çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

Projenin yürütücülüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, AA muhabirine, projenin eylül ayında başladığını söyledi.

Projenin 11 atölye ile aralık ayına kadar süreceğini belirten Kaçan, 4 kez gerçekleştirecekleri müzik atölyesinde baba ve çocuklarının birlikte etkileşimini sağlayacak ritimsel çalışmalar yapıldığını anlattı.

Özel bireylere karşı vefa borçları bulunduğunu dile getiren Kaçan, "Neden babalara yönelik proje yapılmıyor?" düşüncesiyle projeyi hazırladıklarını ifade etti. Kaçan, "Babaların da çocuklarıyla iyi vakit geçirmesini, çocuklarının bakım sorumluluğunu alarak annenin yükünü hafifletmesini amaçladık. Diğer taraftan babaların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için bu atölyeler gerçekleştirilecek. Kültür gezimiz olacak. Doğada oryantiring (yön bulma) etkinliği yapacaklar. Amaç, aslında babaların duygularının dışa vurumunu sağlamak." dedi. - Özel gereksinimli birey aileleri projeden memnun Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel bireylerin babalarının ailelerine büyük destek sağladığını söyledi. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boyraz, "Babalar arkamızda durduğu sürece aşılmayacak engel yoktur. Bu projede emek veren, söz söyleyen, destek olan herkese özel bireylerim ve ailelerim adına çok çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.