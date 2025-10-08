Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Özel bireylerin "güçlü babaları" çocuklarıyla yemek yapıp müzik kursu alıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da hayata geçirilen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" kapsamında özel gereksinimli çocuklar ile babaları, birlikte yemek yapıp müzik kursuna katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:49
        Özel bireylerin "güçlü babaları" çocuklarıyla yemek yapıp müzik kursu alıyor
        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Karadeniz Otizm Federasyonu ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi"nde 20 özel gereksinimli çocuk ile babaları yer alıyor.

        TÜBİTAK destekli proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında babalarıyla yemek yapıp müzik dersi gören çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

        Projenin yürütücülüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan, AA muhabirine, projenin eylül ayında başladığını söyledi.

        Projenin 11 atölye ile aralık ayına kadar süreceğini belirten Kaçan, 4 kez gerçekleştirecekleri müzik atölyesinde baba ve çocuklarının birlikte etkileşimini sağlayacak ritimsel çalışmalar yapıldığını anlattı.

        Özel bireylere karşı vefa borçları bulunduğunu dile getiren Kaçan, "Neden babalara yönelik proje yapılmıyor?" düşüncesiyle projeyi hazırladıklarını ifade etti.

        Kaçan, "Babaların da çocuklarıyla iyi vakit geçirmesini, çocuklarının bakım sorumluluğunu alarak annenin yükünü hafifletmesini amaçladık. Diğer taraftan babaların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için bu atölyeler gerçekleştirilecek. Kültür gezimiz olacak. Doğada oryantiring (yön bulma) etkinliği yapacaklar. Amaç, aslında babaların duygularının dışa vurumunu sağlamak." dedi.

        - Özel gereksinimli birey aileleri projeden memnun

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise özel bireylerin babalarının ailelerine büyük destek sağladığını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boyraz, "Babalar arkamızda durduğu sürece aşılmayacak engel yoktur. Bu projede emek veren, söz söyleyen, destek olan herkese özel bireylerim ve ailelerim adına çok çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Özel gereksinimli birey babası Ahmet Telli ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Mümkün olduğunca beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

        Baba Halil Keskin de özel gereksinimli çocuğuyla beraber sağlıkla ilgili bilgi alıp yemek yaptıklarını anlatarak, "En son müzik çalışmamız vardı, ondan çıktık. Çok mutlu olduk. Oğlumla kendimize bir gün ayırdık. Bizim çocuklarımızın en büyük sıkıntılarından biri, kalabalığın içerisine girdiği zaman hareketlerinde değişiklik oluyor. Onu yenmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili güzel bir proje oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

