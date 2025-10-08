Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:28
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

        Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.

