Küre'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
Küre'de ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi.
Küre'de ilçesinde 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi.
İlçe merkezinde Küre Kaymakamlığı ve Küre Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, Küre Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaş katıldı.
Yürüyüşün ardından Küre İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Çalışkan, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dair konuşma gerçekleştirdi.
Çalışkan, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının önemine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.