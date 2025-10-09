Kastamonu'da ORKÖY destekleri orman köylülerine can suyu oluyor

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ORKÖY projeleri kapsamında sağlanan desteklerin orman köylülerine can suyu olduğunu belirtti.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzölçümünün yüzde 70'i ormanla kaplı Kastamonu'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen desteklerin orman köylerini güçlendirdiğini belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıran ORKÖY kredileri hakkında bilgi veren Dallı, sosyal ve ekonomik krediler olarak verilen desteklerle dış cephe mantolama, köy evlerindeki elektrik iç tesisatlarının yenilenmesi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, süt sığırcılığı, araç ve ekipman desteği gibi imkanlar sunulduğunu anlattı.

Dallı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce ORKÖY kapsamında 2003-2024 yıllarında 9 bin 586 aileye 1 milyar 626 bin 57 lira, 2025 yılında ise 650 aileye 34 milyon lira hibe olmak üzere 170 milyon lira destekleme yapıldığını kaydetti.

Orman köylerinde ikamet eden kadınların da ORKÖY kapsamında desteklendiğini aktaran Dallı, "ORKÖY ile kırsaldaki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda gelir seviyesini artırarak istihdama katkı sağlıyoruz. ORKÖY eliyle yeşeren umutlar, güçlenen köyler inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.