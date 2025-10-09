Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:56
        Kastamonu'da Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ilgili kurum müdürleri ve temsilcilerinin katılımıyla İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kadınlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda, yerel düzeyde kurumlar arası iş birliğinin artırılarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi için Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı'nın hazırlanması kararı alındı.

        Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun yerel dinamikleri dikkate alınarak hazırlanacak eylem planı ile kadınların, yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayacak kararlar da toplantı kapsamında görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

