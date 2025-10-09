Kastamonu'da Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ilgili kurum müdürleri ve temsilcilerinin katılımıyla İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kadınlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, yerel düzeyde kurumlar arası iş birliğinin artırılarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi için Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı'nın hazırlanması kararı alındı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun yerel dinamikleri dikkate alınarak hazırlanacak eylem planı ile kadınların, yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayacak kararlar da toplantı kapsamında görüşüldü.