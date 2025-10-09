Habertürk
        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:44
        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

        Ilgaz Dağı'nda birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağış, dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

        Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yaklaşık 2500 metre rakımlı zirvesinde yağan kar, bir süre sonra eridi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

