Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda U.K'nin üstü ve ikametinde yapılan aramada 138 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.