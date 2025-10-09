Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda U.K'nin üstü ve ikametinde yapılan aramada 138 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Kastamonu'da Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlend...
        Kastamonu'da Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlend...
        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırdı
        GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ahmet Duman ile yollarını ayırdı
        Kastamonu'da ORKÖY destekleri orman köylülerine can suyu oluyor
        Kastamonu'da ORKÖY destekleri orman köylülerine can suyu oluyor
        Küre'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Küre'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı