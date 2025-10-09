Habertürk
        Kastamonu'da şehit Özkan Tanbaş kabri başında anıldı

        Kastamonu'da şehit Özkan Tanbaş kabri başında anıldı

        Şehit Özkan Tanbaş, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:32
        Kastamonu'da şehit Özkan Tanbaş kabri başında anıldı
        Şehit Özkan Tanbaş, Kastamonu’nun Küre ilçesinde kabri başında anıldı.

        Seydiler Kaymakamı ve Küre Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, ilçe protokolüyle 2003 yılında şehit olan Jandarma Er Özkan Tanbaş'ın kabrini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tanbaş'ın kabri başında dua edildi.

