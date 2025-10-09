Kastamonu'da şehit Özkan Tanbaş kabri başında anıldı

Seydiler Kaymakamı ve Küre Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı, ilçe protokolüyle 2003 yılında şehit olan Jandarma Er Özkan Tanbaş'ın kabrini ziyaret etti.

