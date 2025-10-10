Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen servis sürücüsüne 32 yıl 9 ay hapis cezası

        Kastamonu'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan servis sürücüsü, 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 10.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 10.10.2025 - 16:15
        Öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen servis sürücüsüne 32 yıl 9 ay hapis cezası
        Kastamonu'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan servis sürücüsü, 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.S. (52) ile avukatı katıldı.

        H.S, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çocuklar serviste yaramazlık yaptığı için uyardım. Uyarılarımı dinlemedikleri için okul idaresine şikayette bulundum. Şikayet ettikten sonra bana iftira atıldı. Ben öyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Hükümle birlikte tutuklanan H.S, cezaevine gönderildi.

        Kastamonu'da geçen yıl temmuz ayında, servisle okula giden 4 çocuğun ailelerinin, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusu üzerine gözaltına alınan servis sürücüsü H.S. tutuklanmıştı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan H.S, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

