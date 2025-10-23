Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yangında, iş yerinde bulunan bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

İş yerindeki Sefa Samet Sabah (15) ve Onur Güler'in (20) kıyafetlerinin de tutuştuğu yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

İlçenin oto sanayisinde Mustafa Çıkrıkçı'ya ait oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.

