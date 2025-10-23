Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:28
        Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        İlçenin oto sanayisinde Mustafa Çıkrıkçı'ya ait oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.

        İş yerindeki Sefa Samet Sabah (15) ve Onur Güler'in (20) kıyafetlerinin de tutuştuğu yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

        Yaralanan Sabah ve Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

        Yangında, iş yerinde bulunan bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

        Öte yandan, yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

