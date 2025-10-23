Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü

        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Cafer Somuncuoğlu idaresindeki 37 ADY 619 plakalı traktör, Doğu Çevre Yolu Ahmet Dede Mezarlığı mevkisinde su kanalına girdi.

        Bu sırada traktörden düşen Somuncuoğlu, ağır yaralandı.

        Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Somuncuoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 7 büyüklüğünde bölgesel deprem tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'da 7 büyüklüğünde bölgesel deprem tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
        Tamirhanede otomobil alev aldı: 2 yaralı
        Tamirhanede otomobil alev aldı: 2 yaralı
        Taşköprü'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Taşköprü'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Polis kırık fardan ölümlü kazaya karışan araç ve sürücüsüne ulaştı
        Polis kırık fardan ölümlü kazaya karışan araç ve sürücüsüne ulaştı
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı